Армения примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне

Армения приняла приглашение принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Armenpress заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян.
"Армения получила приглашение принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне в формате партнеров, а также в других мероприятиях, посвященных 75-летию Альянса, и подтвердила свое участие. Иных договоренностей на данный момент нет", - рассказала Бадалян.
Стоит заметить, что, по словам помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена, на встречу лидеров также пригласили Азербайджан.
Напомним, Армения начала сближаться со странами Запада после того, как Россия бездействовала во время того, как Азербайджан устанавливал свой контроль над Нагорным Карабахом в 2023 году.
На этом фоне Ереван начал обсуждать вступление в Европейский союз, а также выход из Организации договора о коллективной безопасности.
Более детально о смене курса Армении на Запад - в материале РБК-Украина.
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