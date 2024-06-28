Армения примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне

Сближение Армении с Западом

Напомним, Армения начала сближаться со странами Запада после того, как Россия бездействовала во время того, как Азербайджан устанавливал свой контроль над Нагорным Карабахом в 2023 году.

На этом фоне Ереван начал обсуждать вступление в Европейский союз, а также выход из Организации договора о коллективной безопасности.

Более детально о смене курса Армении на Запад - в материале РБК-Украина.

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