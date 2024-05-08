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Вірменія відмовилася фінансувати ОДКБ, до якої входить Росія

Архівне фото: Вірменія відмовилася фінансувати ОДКБ (odkb.csto.org)
Автор: Дмитро Браславський

Вірменія не фінансуватиме діяльність Організації договору про колективну безпеку в поточному році.

Про це заявив прес-секретар МЗС Вірменії Ані Бадалян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Factor.am.

У дипломатичному відомстві уточнили, що Вірменія утримається від участі в договорі про колективну безпеку 2024 року з питань бюджету.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков раніше заявляв, що Вірменія хоче утриматися від фінансування ОДКБ. 

Видання уточнило, що Вірменія не вийшла з ОДКБ, водночас країна не бере участі в діяльності структури, зокрема у спільних військових навчаннях. Членами ОДКБ є Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

Що цьому передувало

Відносини Вірменії та Росії різко погіршилися за останні пів року, прем'єр Нікол Пашинян неодноразово звинувачував керівництво Кремля в невиконанні зобов'язань перед Єреваном.

Уже в лютому Пашинян сказав, що уряд готовий юридично заморозити участь країни в ОДКБ, якщо позиція організації щодо територіальної цілісності Вірменії не зміниться.

А пізніше він додав, що Вірменія може вийти з ОДКБ, якщо там не пояснять, у чому вбачають свою "зону відповідальності" в країні.

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