Армения отказалась финансировать ОДКБ, в которую входит Россия

Армения не будет финансировать деятельность Организации договора о коллективной безопасности в текущем году.
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Factor.am.
В дипломатическом ведомстве уточнили, что Армения воздержится от участия в договоре о коллективной безопасности 2024 года по вопросам бюджета.
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков ранее заявлял, что Армения хочет воздержаться от финансирования ОДКБ.
Издание уточнило, что Армения не вышла из ОДКБ, при этом страна не участвует в деятельности структуры, в том числе в совместных военных учениях. Членами ОДКБ являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
Отношения Армении и России резко ухудшились за последние полгода, премьер Никол Пашинян не раз обвинял руководство Кремля в невыполнении обязательств перед Ереваном.
В феврале Пашинян сказал, что правительство готово юридически заморозить участие страны в ОДКБ, если позиция организации по территориальной целостности Армении не изменится.
А позже он добавил, что Армения может выйти из ОДКБ, если там не объяснят, в чем видят свою "зону ответственности" в стране.
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