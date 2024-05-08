Армения отказалась финансировать ОДКБ, в которую входит Россия

Что этому предшествовало

Отношения Армении и России резко ухудшились за последние полгода, премьер Никол Пашинян не раз обвинял руководство Кремля в невыполнении обязательств перед Ереваном.

В феврале Пашинян сказал, что правительство готово юридически заморозить участие страны в ОДКБ, если позиция организации по территориальной целостности Армении не изменится.

А позже он добавил, что Армения может выйти из ОДКБ, если там не объяснят, в чем видят свою "зону ответственности" в стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.