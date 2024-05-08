RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Армения отказалась финансировать ОДКБ, в которую входит Россия

Архивное фото: Армения отказалась финансировать ОДКБ (odkb.csto.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Армения не будет финансировать деятельность Организации договора о коллективной безопасности в текущем году.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Factor.am.

В дипломатическом ведомстве уточнили, что Армения воздержится от участия в договоре о коллективной безопасности 2024 года по вопросам бюджета.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков ранее заявлял, что Армения хочет воздержаться от финансирования ОДКБ. 

Издание уточнило, что Армения не вышла из ОДКБ, при этом страна не участвует в деятельности структуры, в том числе в совместных военных учениях. Членами ОДКБ являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Что этому предшествовало

Отношения Армении и России резко ухудшились за последние полгода, премьер Никол Пашинян не раз обвинял руководство Кремля в невыполнении обязательств перед Ереваном.

В феврале Пашинян сказал, что правительство готово юридически заморозить участие страны в ОДКБ, если позиция организации по территориальной целостности Армении не изменится.

А позже он добавил, что Армения может выйти из ОДКБ, если там не объяснят, в чем видят свою "зону ответственности" в стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАрмения