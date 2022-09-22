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Вірменія – Україна: де дивитися матч Ліги націй

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Єреван, Четвер 22 вересня 2022 17:45
Вірменія – Україна: де дивитися матч Ліги націй Фото: Руслан Маліновський забив збірній Вірменії у червні (uefa.com)
Автор: Антон Федорців

Трансляція матчу 5-го туру Ліги націй УЄФА між збірною Вірменії та національною командою України буде доступна на території України.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч Вірменія – Україна відбудеться 24 вересня в Єревані. Поєдинок прийме Республіканський стадіон імені Вазгена Саркісяна. Старт зустрічі призначений на 16:00 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі національного телемарафону "Єдині новини". Поєдинок наживо транслюватимуть телеканали "Суспільне", "1+1", "Інтер" та ICTV. Коментуватиме зустріч Андрій Столярчук.

Окрім того, вересневі матчі "синьо-жовтих" Українська асоціація футболу показуватиме в мережі. Трансляція буде доступна на офіційному YouTube-каналі організації.

Раніше лави збірної України покинув дует виконавців. Голкіпер Трубін поїхав допомогти молодіжці в плей-офф кваліфікації до Євро-2023 проти Словаччини U-21. Натомість хавбек Коваленко заліковуватиме травму в складі "Спеції".

Нагадаємо, що українська збірна зазнала розгрому від Шотландії в Глазго.

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