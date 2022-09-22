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Армения – Украина: где смотреть матч Лиги наций

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Ереван, Четверг 22 сентября 2022 17:45
Армения – Украина: где смотреть матч Лиги наций Фото: Руслан Малиновский забил сборной Армении в июне (uefa.com)
Автор: Антон Федорцив

Трансляция матча 5-го тура Лиги наций УЕФА между сборной Армении и национальной командой Украины будет доступна на территории Украины.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч Армения – Украина состоится 24 сентября в Ереване. Поединок примет Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна. Старт встречи назначен на 16:00 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире национального телемарафона "Единые новости". Поединок вживую будут транслировать телеканалы "Суспильне", "1+1", "Интер" и ICTV. Комментировать встречу будет Андрей Столярчук.

Кроме того, сентябрьские матчи "сине-желтых" Украинская ассоциация футбола будет показывать в сети. Трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале организации.

Ранее ряды сборной Украины покинул дуэт исполнителей. Голкипер Трубин уехал помочь молодежке в плей-офф квалификации к Евро-2023 против Словакии U-21. В свою очередь хавбек Коваленко будет залечивать травму в составе "Специи".

Напомним, что украинская сборная потерпела разгром от Шотландии в Глазго.

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