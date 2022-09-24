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Вірменія – Україна: анонс матчу Ліги націй

Фото: Віктор Циганков проти збірної Вірменії у червні (uaf.ua)
Автор: Антон Федорців

У рамках 5-го туру Ліги націй УЄФА 2022/23 збірна Вірменії прийме національну команду України. Матч відбудеться у вірменській столиці.

Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.

Вірменія – Україна

24 вересня, 16:00, Єреван, Республіканський стадіон імені Вазгена Саркісяна, телетрансляція на "Суспільне", "1+1", "Інтер" та ICTV

"Синьо-жовті" підійшли до другого етапу свого осіннього марафону. Після фіаско в Глазго підопічні Олександра Петракова спробують реабілітуватися на Кавказі. У суперниках – аутсайдер групи, але не безнадійний. Вірмени розпочали турнір із перемоги над Ірландією, а збірна України влітку дотиснула горян лише по перерві.

Щоправда, до нового протистояння з українцями господарі підійшли в неоптимальному складі. Назбиравши різнокольорові картки в трьох матчах, поєдинок проти "синьо-жовтих" пропустять відразу 4 основні виконавці. Для України втрата одного Забарного через дискваліфікацію обернулася розгромом від збірної Шотландії.

Побиття на Альбіоні змусить українців грати лише на перемогу. Та в бажанні перемогти та впевненості у власних силах головне не підійти до недооцінки суперника. Грамотний фахівець Хоакін Капаррос зробив зі збірної Вірменії команду, що здатна покарати будь-якого опонента за першої ж нагоди.

На перебіг матчу можуть вплинути й навколофутбольні фактори. Збірна України вже налітала понад 5 тисяч кілометрів за маршрутом Варшава-Глазго-Єреван. А ще ж доведеться повертатися до Польщі на вирішальний поєдинок із шотландцями. Відшукати кадровий баланс – чи не головне завдання Петракова.

Дискваліфіковані: А. Оганесян, Ароян, К. Оганесян, Сперцян (усі – Вірменія)

Травмовані: Бущан, Попов, Соболь, Зінченко, Шапаренко, Коваленко (всі – Україна)

Орієнтовні склади на матч Вірменія – Україна

Вірменія: Юрченко – Амбарцумян, Восканян, Мкоян, Мкртчян – Байрамян, Григорян, Удо, Бабаян – Барсегян – Бічахчян

Україна: Лунін – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Ігнатенко – Ярмоленко, Маліновський, Циганков – Довбик

Прогноз РБК-Україна Sport – 0:2

"Синьо-жовті" зобов'язані підтвердити статус фаворита, щоб залишитися у боротьбі за підвищення в класі. До того ж, тренерський штаб повинен провести роботу над помилками не лише з огляду на поразку від Шотландії, а й перший матч із вірменами. Тоді збірна України витратила чималі ресурси для зламу опору кавказців. Тепер же доцільно швидко закрити всі запитання, дати перепочинок лідерам і поекспериментувати з кадрами.

До слова, раніше провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на двобій збірних Вірменії та України.

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