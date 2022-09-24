Армения – Украина: анонс матча Лиги наций

Армения – Украина

24 сентября, 16:00, Ереван, Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна, телетрансляция на "Суспильне", "1+1", "Интер" и ICTV

"Сине-желтые" подошли ко второму этапу своего осеннего марафона. После фиаско в Глазго подопечные Александра Петракова попытаются реабилитироваться на Кавказе. В соперниках – аутсайдер группы, но не безнадежный. Армяне начали турнир с победы над Ирландией, а сборная Украины летом дожала горцев только после перерыва.

Правда, к новому противостоянию с украинцами хозяева подошли в неоптимальном составе. Насобирав карточки разных цветов в трех матчах, поединок против "сине-желтых" пропустят сразу 4 основных исполнителя. Для Украины потеря одного Забарного из-за дисквалификации обернулась разгромом от сборной Шотландии.

Избиение на Альбионе заставит украинцев играть только на победу. Но в желании победить и уверенности в своих силах главное не подойти к недооценке соперника. Грамотный специалист Хоакин Капаррос сделал из сборной Армении команду, способную наказать любого оппонента при первой же возможности.

На ход матча могут повлиять и околофутбольные факторы. Сборная Украины уже налетала свыше 5 тысяч километров по маршруту Варшава-Глазго-Ереван. А еще придется возвращаться в Польшу на решающий поединок с шотландцами. Отыскать кадровый баланс – едва ли не главная задача Петракова.

Дисквалифицированные: А. Оганесян, Ароян, К. Оганесян, Сперцян (все – Армения)

Травмированные: Бущан, Попов, Соболь, Зинченко, Шапаренко, Коваленко (все – Украина)

Ориентировочные составы на матч Армения – Украина

Армения: Юрченко – Амбарцумян, Восканян, Мкоян, Мкртчян – Байрамян, Григорян, Удо, Бабаян – Барсегян – Бичахчян

Украина: Лунин – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Игнатенко – Ярмоленко, Малиновский, Цыганков – Довбик

Прогноз РБК-Украина Sport – 0:2

"Сине-желтые" обязаны подтвердить статус фаворита, чтобы остаться в борьбе за повышение в классе. К тому же тренерский штаб должен провести работу над ошибками не только с учетом поражения от Шотландии, но и первого матча с армянами. Тогда сборная Украины израсходовала немалые ресурсы для слома сопротивления кавказцев. Теперь же целесообразно быстро закрыть все вопросы, дать передышку лидерам и поэкспериментировать с кадрами.