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Вірменія придбає у Франції зброю для захисту свого неба

Неділя 22 жовтня 2023 21:29
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Вірменія придбає у Франції зброю для захисту свого неба Фото: міністр оборони Франції Себастьян Лекорню (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Французькі виробники готові продати Вірменії техніку для протиповітряної оборони.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода Вірменія".

Міністр заявив, що зустрінеться з вірменським колегою Суреном Папікяном.

За його словами, вони планують офіційно оформити придбання Вірменією "певної кількості зброї у французьких виробників", зокрема підписати угоду, яка дозволить Єревану "забезпечити захист свого неба".

"Дуже важливо дати Вірменії можливість захистити своє цивільне населення і забезпечити захист своїх кордонів", - заявив Лекорню.

Однак більше подробиць він не надав.

Ситуація навколо Нагірного Карабаху

19 та 20 вересня Азербайджан провів "антитерористичні заходи локального характеру" у Нагірному Карабаху. Баку заявило про досягнення цілей у регіоні та відновлення територіальної цілісності. Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону.

Згодом Пашинян визнав площу Азербайджану в 86,6 тисячі кв. км, включно з Нагірним Карабахом.

9 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що готовий укласти мирну угоду з Вірменією в столиці Грузії Баку.

Водночас за даними Politico, Азербайджан може вторгнутися до Вірменії найближчими тижнями.

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