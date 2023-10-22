Вірменія придбає у Франції зброю для захисту свого неба

Міністр заявив, що зустрінеться з вірменським колегою Суреном Папікяном.

За його словами, вони планують офіційно оформити придбання Вірменією "певної кількості зброї у французьких виробників", зокрема підписати угоду, яка дозволить Єревану "забезпечити захист свого неба".

"Дуже важливо дати Вірменії можливість захистити своє цивільне населення і забезпечити захист своїх кордонів", - заявив Лекорню.

Однак більше подробиць він не надав.

Ситуація навколо Нагірного Карабаху

19 та 20 вересня Азербайджан провів "антитерористичні заходи локального характеру" у Нагірному Карабаху. Баку заявило про досягнення цілей у регіоні та відновлення територіальної цілісності. Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону.

Згодом Пашинян визнав площу Азербайджану в 86,6 тисячі кв. км, включно з Нагірним Карабахом.

9 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що готовий укласти мирну угоду з Вірменією в столиці Грузії Баку.

Водночас за даними Politico, Азербайджан може вторгнутися до Вірменії найближчими тижнями.

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