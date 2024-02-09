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Армения передала Украине новую партию гуманитарной помощи

Пятница 09 февраля 2024 09:24
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Армения передала Украине новую партию гуманитарной помощи Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Армения передала Украине очередную партию гуманитарной помощи. Ереван передал около 10 тонн лекарств и медикаментов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Арменпресс.

Издание сообщает, что гуманитарную помощь получил Национальный военно-медицинский центр Украины. Помощь передала штаб-квартира Союза армян Украины, которую предоставило правительство Армении.

В церемонии передачи гуманитарной помощи приняли участие заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, посол Армении в Украине Владимир Карапетян, военный атташе посольства Республики Армения в Украине полковник Амик Саядян, глава Штаба Союза армян Украины Давид Мкртчян и глава Украинской епархии Армянской Апостольской церкви епископ Маркос Ованнисян.

Армения

Отношения между Арменией и Россией резко ухудшились. Ереван обвиняет Москву, что та бездействовала во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе, в результате которого регион начал полностью контролировать Азербайджан.

Также Армения ратифицировала Римский статут и теперь должна выполнять все решения Международного уголовного суда. МУС в прошлом году выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина.

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