"Вирізав серце оленя". Друг Берлусконі розповів моторошну історію про полювання з Путіним

За словами Чікітто, цю історію йому розповів сам Берлусконі. Так, у 2013 році Путін під час спільної відпустки з Берлусконі запропонував йому сходити на полювання. Сам Берлусконі, розповідаючи цю історію Чікітто, стверджував, що ніколи до цього не тримав в руках рушниці, але Путін наполягав та дав йому зброю.

"Коли ми йшли по снігу, він побачив двох оленів і показав мені, щоб я подивився на одного: "Це твій. Стріляй". Я дав йому зрозуміти, що навіть, якби я помер, я б не стріляв. Тоді він застрелив їх обох", - пригадав Чікітто слова Берлусконі.

Після цього, згідно з історією Берлусконі, Путін задоволено подивився на колишнього італійського прем'єра та сказав: " Сьогодні я запропоную тобі надзвичайну їжу". Після цього він взяв ножа та пішов до вбитих оленів.

"Він четвертував звіра і вирізав його серце. Потім він взяв дерев’яну тацю від охоронця, дав її мені і поклав зверху той шматок закривавленого м’яса зі словами: "Це буде виняткова страва". Я сховався за деревом і вирвав", - продовжив переказувати розповідь Берлусконі його друг.