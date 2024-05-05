"Вырезал сердце оленя". Друг Берлускони рассказал жуткую историю об охоте с Путиным

По словам Чикитто, эту историю ему рассказал сам Берлускони. Так, в 2013 году Путин во время совместного отпуска с Берлускони предложил ему сходить на охоту. Сам Берлускони, рассказывая историю Чикитто, утверждал, что никогда до этого не держал в руках ружья, но Путин настаивал и дал ему оружие.

"Когда мы шли по снегу, он увидел двух оленей и показал мне, чтобы я посмотрел на одного: "Это твой. Стреляй". Я дал ему понять, что даже если бы я умер, я бы не стрелял. Тогда он застрелил их обоих", - вспомнил Чикитто слова Берлускони.

После этого, согласно истории Берлускони, Путин довольно посмотрел на бывшего итальянского премьера и сказал: " Сегодня я предложу тебе чрезвычайную еду". После этого он взял нож и пошел к убитым оленям.

"Он четвертовал зверя и вырезал его сердце. Затем он взял деревянный поднос от охранника, дал его мне и положил сверху тот кусок окровавленного мяса со словами: "Это будет исключительное блюдо". Я спрятался за деревом и вырвал", - продолжил рассказывать рассказ Берлускони его друг.