"Вырезал сердце оленя". Друг Берлускони рассказал жуткую историю об охоте с Путиным
Российский диктатор Владимир Путин очень напугал ныне покойного экс-премьера Италии Сильвио Берлускони во время совместной охоты в 2013 году.
Об этом рассказал бывший сенатор от партии Берлускони "Вперед, Италия!" Фабрицио Чикитто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.
По словам Чикитто, эту историю ему рассказал сам Берлускони. Так, в 2013 году Путин во время совместного отпуска с Берлускони предложил ему сходить на охоту. Сам Берлускони, рассказывая историю Чикитто, утверждал, что никогда до этого не держал в руках ружья, но Путин настаивал и дал ему оружие.
"Когда мы шли по снегу, он увидел двух оленей и показал мне, чтобы я посмотрел на одного: "Это твой. Стреляй". Я дал ему понять, что даже если бы я умер, я бы не стрелял. Тогда он застрелил их обоих", - вспомнил Чикитто слова Берлускони.
После этого, согласно истории Берлускони, Путин довольно посмотрел на бывшего итальянского премьера и сказал: "Сегодня я предложу тебе чрезвычайную еду". После этого он взял нож и пошел к убитым оленям.
"Он четвертовал зверя и вырезал его сердце. Затем он взял деревянный поднос от охранника, дал его мне и положил сверху тот кусок окровавленного мяса со словами: "Это будет исключительное блюдо". Я спрятался за деревом и вырвал", - продолжил рассказывать рассказ Берлускони его друг.
Как добавил Чикитто, после того, как Берлускони рассказал ему эту историю, между ними возникла продолжительная тишина, после чего экс-премьер прокомментировал ситуацию: "Может быть, это просто привычка охотника".
Дружба Берлускони с Путиным
Берлускони не просто имел тесные дружеские отношения с Путиным, но и занимал откровенно антиукраинскую позицию. В 2022 году итальянский экс-премьер оправдывал российское полномасштабное вторжение в Украину. Берлускони утверждал, что Путин напал на Украину не по своей воле, а его к этому подтолкнуло российское население и российские министры.
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