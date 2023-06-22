Вирівняли фронт. ЗСУ просунулись на таврійському напрямку до 1 км

Українські військові просунулись до 1 км на таврійському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування капітана Валерія Шершеня під час телемарафону.
За його словами, Сили оборони Таврійського напрямку продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
"Маємо просування в бік противника до 1 км. Йдеться про заходи тактичного рівня, так зване вирівнювання фронту" - розповів речник.
Дії ворога на таврійському напрямку
Протягом минулої доби російські окупаційні війська 29 разів атакували наші позиції на Таврійському напрямку в цілому. Окрім того, здійснили 574 обстріли, застосовуючи танки, РСЗВ та артилерію.
"Найчастіше і найактивніше ворог атакував на сході. У Донецькій області, в районі Авдіївки та Мар'їнки, отримавши гідну відсіч, відступив. Найголовніше - з нашої сторони втрат позицій не допущено", - констатував Шершень.
Українські військові продовжують наступальні дії на трьох напрямках - на Мелітопольському, Бердянському та Лиманському напрямках. На останньому наразі ведуться важкі бої. Водночас ЗСУ тут мають частковий успіх на напрямку Білогорівка та Діброва.
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