RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выровняли фронт. ВСУ продвинулись на таврическом направлении до 1 км

Фото: ВСУ продвинулись на таврическом направлении до 1 км 22 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продвинулись до 1 км на таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления капитана Валерия Шершеня во время телемарафона.

По его словам, Силы обороны Таврического направления продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"Имеем продвижение в сторону противника до 1 км. Речь идет о мерах тактического уровня, так называемое выравнивание фронта" - рассказал спикер.

Действия врага на таврическом направлении

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 29 раз атаковали наши позиции на Таврическом направлении в целом. Кроме того, совершили 574 обстрела, применяя танки, РСЗО и артиллерию.

"Часто и активно враг атаковал на востоке. В Донецкой области, в районе Авдеевки и Марьинки, получив достойный отпор, отступил. Самое главное - с нашей стороны потерь позиций не допущено", - констатировал Шершень.

Ситуация на фронте

Украинские военные продолжают наступательные действия в трех направлениях - на Мелитопольском, Бердянском и Лиманском направлениях. На последнем ведутся тяжелые бои. В то же время ВСУ здесь имеют частичный успех на направлении Белогоровка и Диброва.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине