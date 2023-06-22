Выровняли фронт. ВСУ продвинулись на таврическом направлении до 1 км

По его словам, Силы обороны Таврического направления продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"Имеем продвижение в сторону противника до 1 км. Речь идет о мерах тактического уровня, так называемое выравнивание фронта" - рассказал спикер.

Действия врага на таврическом направлении

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 29 раз атаковали наши позиции на Таврическом направлении в целом. Кроме того, совершили 574 обстрела, применяя танки, РСЗО и артиллерию.

"Часто и активно враг атаковал на востоке. В Донецкой области, в районе Авдеевки и Марьинки, получив достойный отпор, отступил. Самое главное - с нашей стороны потерь позиций не допущено", - констатировал Шершень.

Ситуация на фронте

Украинские военные продолжают наступательные действия в трех направлениях - на Мелитопольском, Бердянском и Лиманском направлениях. На последнем ведутся тяжелые бои. В то же время ВСУ здесь имеют частичный успех на направлении Белогоровка и Диброва.