Вирішувати питання про перейменування Запоріжжя будуть мешканці міста, - Нацкомісія

"Члени комісії спільно з робочою групою вирішили віднести це питання (перейменування Запоріжжя - ред.) до третьої групи, а саме на розсуд громадян та мешканців цього славетного міста. І тільки вони можуть вирішувати, як називатиметься їхнє місто. Ми пропонуємо їм провести додаткові консультації з науковими інститутами та після цього вирішити, якою буде назва", - зазначила член Нацкомісії Ольга Новікова.

Вона розповіла, що передумовою для обговорень перейменування обласного центру стали звернення, у тому числі від мешканців міста, з проханням розглянути перейменування "Запоріжжя" на "Запорожжя".

"Позиція комісії полягає в тому, що й ту й ту назву ми вважаємо правильною, вони відповідають нормам української літературної мови", - уточнила Новікова.

У свою чергу голова Нацкомісії Володимир Мозгунов наголосив, що рішення органу мають лише рекомендаційний характер і він не може перейменувати населені пункти.

Що передувало

Нагадаємо, вчора Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала розглянути перейменування Запоріжжя.

Після цього мовний омбудсмен Тарас Кремень звернувся до міністра освіти та науки Оксена Лісового із закликом скасувати таке рішення Нацкомісії.