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Решать вопрос о переименовании Запорожья будут жители города, - Нацкомиссия

Фото: решать вопрос о переименовании Запорожья будут жители города (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Нацкомиссия по стандартам государственного языка решила оставить вопрос о переименовании Запорожья на усмотрение жителей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию представителей Нацкомиссии.

"Члены комиссии совместно с рабочей группой решили отнести этот вопрос (переименование Запорожья - ред.) к третьей группе, а именно на усмотрение граждан и жителей этого славного города. И только они могут решать, как будет называться их город. Мы предлагаем им провести дополнительные консультации с научными институтами и после этого решить, каким будет название", - отметила член Нацкомиссии Ольга Новикова.

Она рассказала, что предпосылкой для обсуждений переименования областного центра послужили обращения, в том числе от жителей города, с просьбой рассмотреть переименование "Запоріжжя" на "Запорожжя".

"Позиция комиссии состоит в том, что и то и то название мы считаем правильным, они отвечают нормам украинского литературного языка", - уточнила Новикова.

В свою очередь глава Нацкомиссии Владимир Мозгунов подчеркнул, что решение органа носят только рекомендательный характер и он не может переименовать населенные пункты.

Что предшествовало

Напомним, вчера Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала рассмотреть переименование Запорожья.

После этого языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к министру образования и науки Оксену Лисовому с призывом отменить такое решение Нацкомиссии.

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Запорожье