Вирішили купити авто? В МВС нагадали алгоритм дій

Угода купівлі-продажу автомобіля справа відповідальна, тому дуже важливо все зробити правильно і за законом. У МВС України нагадали алгоритм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
Що треба робити?
Крок 1. Зверніться до Експертної служби МВС на дослідження транспортного засобу. Це можна зробити або самому, або з покупцем. Висновок про авто, який надає Експертна служба МВС, є чинним 10 днів.
Крок 2. Зверніться до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Адміністратор проводить перереєстрацію протягом 30 хв.
У продавця мають бути такі документи:
У покупця мають бути наявні документи:
"Договір купівлі-продажу оформляється безпосередньо в Сервісному центрі МВС. Не забудьте забрати свій примірник. Після перереєстрації транспортного засобу новий власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію авто та номерні знаки уже на своє ім'я", - нагадали в МВС.
Як повідомлялось, раніше у поліції оприлюднили статистику аварій в Україні за минулий рік. Загалом у країні було зафіксовано понад 18 тисяч ДТП, внаслідок яких загинула 2791 особа.
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