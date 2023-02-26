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Вирішили купити авто? В МВС нагадали алгоритм дій

Фото: МВС нагадує алгоритм дій при купівлі-продажу авто (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Угода купівлі-продажу автомобіля справа відповідальна, тому дуже важливо все зробити правильно і за законом. У МВС України нагадали алгоритм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Що треба робити?

Крок 1. Зверніться до Експертної служби МВС на дослідження транспортного засобу. Це можна зробити або самому, або з покупцем. Висновок про авто, який надає Експертна служба МВС, є чинним 10 днів.

Крок 2. Зверніться до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Адміністратор проводить перереєстрацію протягом 30 хв.

У продавця мають бути такі документи:

  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
  • паспорт
  • довідка платника податків
  • висновок Експертної служби МВС про транспортний засіб

У покупця мають бути наявні документи:

  • паспорт
  • довідка платника податків

"Договір купівлі-продажу оформляється безпосередньо в Сервісному центрі МВС. Не забудьте забрати свій примірник. Після перереєстрації транспортного засобу новий власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію авто та номерні знаки уже на своє ім'я", - нагадали в МВС.

Як повідомлялось, раніше у поліції оприлюднили статистику аварій в Україні за минулий рік. Загалом у країні було зафіксовано понад 18 тисяч ДТП, внаслідок яких загинула 2791 особа.

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