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Решили купить автомобиль? В МВД напомнили алгоритм действий

Фото: МВД напоминает алгоритм действий при купле-продаже авто (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сделка купли-продажи автомобиля дело ответственное, поэтому очень важно все сделать правильно и по закону. В МВД Украины напомнили алгоритм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Что нужно делать?

Шаг 1. Обратитесь в Экспертную службу МВД для исследования транспортного средства. Это можно сделать либо самому, либо с покупателем. Вывод об автомобиле, который предоставляет Экспертная служба МВД, действует 10 дней.

Шаг 2. Обратитесь в любой сервисный центр МВД. Администратор производит перерегистрацию в течение 30 мин.

У продавца должны быть следующие документы:

  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • паспорт;
  • справка налогоплательщика;
  • заключение Экспертной службы МВД о транспортном средстве.

У покупателя должны быть в наличии документы:

  • паспорт;
  • справка налогоплательщика.

"Договор купли-продажи оформляется непосредственно в Сервисном центре МВД. Не забудьте забрать свой экземпляр. После перерегистрации транспортного средства новый владелец получает новое свидетельство о регистрации авто и номерных знаков уже на свое имя", - напомнили в МВД.

Как сообщалось, ранее в полиции обнародовали статистику аварий в Украине за прошлый год. Всего в стране было зафиксировано более 18 тысяч ДТП, в результате которых погиб 2791 человек.

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