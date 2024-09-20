Вирішення проблеми боргів в енергетиці дозволить залучити інвесторів у галузь, - експерт

"Щоб інвестори дійсно прийшли, уряд України має вирішити проблеми ліквідності на енергетичному ринку. За умов достатньої фінансової стабільності приватні інвестори прийдуть. Однак енергетичний ринок все ще потребує багатьох реформ для вирішення проблем із заборгованістю та ліквідністю в багатьох його сегментах", - заявив він.



Харченко підкреслив, що без цього відновити генеруючі потужності України буде неможливо, і українці можуть зіткнутися з ще більшими проблемами взимку 2025−2026 років.



"Зима 2025−2026 років - за стандартами енергетичної галузі - дуже близько. Час для фінансування проектів з побудови нової генерації, які мають покращити ситуацію до наступної зими, от-от стане "учора". А якщо ми не побудуємо нові потужності то наступна зима може здатися комфортною порівняно з тією, що буде після неї", - наголосив експерт.

Раніше старший економіст Центру економічної стратегії Дмитро Горюнов заявив, що значні фінансові проблеми в енергетиці потребують швидкого рішення.