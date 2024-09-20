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Решение проблемы долгов в энергетике позволит привлечь инвесторов в отрасль, - эксперт

Фото: решение проблемы долгов в энергетике позволит привлечь инвесторов в отрасль (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Для привлечения инвесторов в область энергетики необходимо решить трудности ликвидности и задолженностей на энергорынке.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NV.ua.

"Чтобы инвесторы действительно пришли, правительство Украины должно решить проблемы ликвидности на энергетическом рынке. При условии достаточной финансовой стабильности частные инвесторы придут. Однако энергетический рынок все еще нуждается в многих реформах для решения проблем с задолженностью и ликвидностью во многих его сегментах", - заявил он.

Харченко подчеркнул, что без этого восстановить генерирующие мощности Украины будет невозможно, и украинцы могут столкнуться с еще большими проблемами зимой 2025-2026 годов.

"Зима 2025-2026 годов - по стандартам энергетической отрасли - очень близко. Время для финансирования проектов по построению нового поколения, которые должны улучшить ситуацию к следующей зиме, вот-вот станет "вчера". А если мы не построим новые мощности, то следующая зима может показаться комфортной по сравнению с той, которая будет после нее", - подчеркнул эксперт.

Ранее старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов заявил, что значительные финансовые проблемы в энергетике нуждаются в быстром решении.

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Электроэнергия