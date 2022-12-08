UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вирішать, як реагувати. Глави МЗС країн Євросоюзу обговорять напад Росії на Україну

Фото: глави МЗС країн Євросоюзу обговорять напад Росії на Україну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У понеділок, 12 грудня, у Брюсселі відбудеться зустріч Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Одним із головних пунктів порядку денного стане обговорення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Європейської комісії.

"Рада міністрів закордонних справ під головуванням високого представника ЄС Жозепа Борреля відбудеться у Брюсселі. Перед засіданням пройде зустріч міністрів закордонних справ ЄС та країн-учасниць Східного партнерства. Рада ЄС обміняється поглядами щодо російської агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, європейські чиновники опрацюють варіанти реакції країн ЄС на російську агресію, отримають інформацію про ситуацію в Молдові, країнах Південного сусідства та Тунісі, а також обговорять ситуацію з дотриманням прав людини та дії в рамках Європейського фонду миру.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Єврокомісія оголосила вчора, 7 грудня, утримання дев'ятого пакету санкцій проти Росії.

Також раніше ми писали, що Великобританія анонсує новий пакет антиросійських санкцій у п'ятницю, 9 грудня. Обмеження будуть запроваджені проти фізичних та юридичних осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзВторгнення Росії до УкраїниРада Європи