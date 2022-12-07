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Британія анонсує новий пакет санкцій проти Росії: ЗМІ дізналися деталі

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Середа 07 грудня 2022 20:35
Британія анонсує новий пакет санкцій проти Росії: ЗМІ дізналися деталі Фото: Британія анонсує новий пакет санкцій проти Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Великобританія анонсує новий пакет антиросійських санкцій уже в п'ятницю, 9 грудня. Обмеження запровадять проти фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією видання, обмеження хочуть застосувати до людей, які пов'язані з корупцією та порушенням прав людини.

При цьому у Bloomberg не уточнюють, проти кого саме планується запровадити санкції.

Нагадаємо, сьогодні, 7 грудня, Єврокомісія представила дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Обмеження планують запровадити проти низки офіцерів, а також оборонно-промислових підприємств.

Також ми писали, що ЄС хоче внести до списку санкцій членів сім'ї так званого "глави" Чечні Рамзана Кадирова.

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