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Вирішать, як реагувати. Глави МЗС країн Євросоюзу обговорять напад Росії на Україну

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Брюссель, Четвер 08 грудня 2022 16:03
Вирішать, як реагувати. Глави МЗС країн Євросоюзу обговорять напад Росії на Україну Фото: глави МЗС країн Євросоюзу обговорять напад Росії на Україну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У понеділок, 12 грудня, у Брюсселі відбудеться зустріч Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Одним із головних пунктів порядку денного стане обговорення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Європейської комісії.

"Рада міністрів закордонних справ під головуванням високого представника ЄС Жозепа Борреля відбудеться у Брюсселі. Перед засіданням пройде зустріч міністрів закордонних справ ЄС та країн-учасниць Східного партнерства. Рада ЄС обміняється поглядами щодо російської агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, європейські чиновники опрацюють варіанти реакції країн ЄС на російську агресію, отримають інформацію про ситуацію в Молдові, країнах Південного сусідства та Тунісі, а також обговорять ситуацію з дотриманням прав людини та дії в рамках Європейського фонду миру.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Єврокомісія оголосила вчора, 7 грудня, утримання дев'ятого пакету санкцій проти Росії.

Також раніше ми писали, що Великобританія анонсує новий пакет антиросійських санкцій у п'ятницю, 9 грудня. Обмеження будуть запроваджені проти фізичних та юридичних осіб.

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