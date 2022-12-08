Вирішать, як реагувати. Глави МЗС країн Євросоюзу обговорять напад Росії на Україну

У понеділок, 12 грудня, у Брюсселі відбудеться зустріч Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Одним із головних пунктів порядку денного стане обговорення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Європейської комісії.

"Рада міністрів закордонних справ під головуванням високого представника ЄС Жозепа Борреля відбудеться у Брюсселі. Перед засіданням пройде зустріч міністрів закордонних справ ЄС та країн-учасниць Східного партнерства. Рада ЄС обміняється поглядами щодо російської агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, європейські чиновники опрацюють варіанти реакції країн ЄС на російську агресію, отримають інформацію про ситуацію в Молдові, країнах Південного сусідства та Тунісі, а також обговорять ситуацію з дотриманням прав людини та дії в рамках Європейського фонду миру.