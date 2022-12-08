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Решат, как реагировать. Главы МИД стран Евросоюза обсудят нападение России на Украину

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Брюссель, Четверг 08 декабря 2022 16:03
Решат, как реагировать. Главы МИД стран Евросоюза обсудят нападение России на Украину Фото: главы МИД стран Евросоюза обсудят нападение России на Украину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В понедельник, 12 декабря, в Брюсселе состоится встреча Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Одним из главных пунктов повестки дня станет обсуждение войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

"Совет министров иностранных дел под председательством высокого представителя ЕС Жозепа Борреля состоится в Брюсселе. Перед заседанием пройдет встреча министров иностранных дел ЕС и стран-участниц Восточного партнерства. Совет ЕС обменяется взглядами по поводу российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, европейские чиновники проработают варианты реакции стран ЕС на российскую агрессию, получат информацию о ситуации в Молдове, странах Южного соседства и в Тунисе, а также обсудят ситуацию с соблюдением прав человека и действия в рамках Европейского фонда мира.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Еврокомиссия объявила вчера, 7 декабря, содержание девятого пакета санкций против России.

Также ранее мы писали, что Великобритания анонсирует новый пакет антироссийских санкций уже в пятницу, 9 декабря. Ограничения будут введены против физических и юридических лиц.

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