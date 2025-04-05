На вирішальний матч без капітана: заявка "синьо-жовтих" у відборі до футзального Євро-2026

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко назвав імена гравців, викликаних для підготовки до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату Європи-2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.
Заключні відбіркові поєдинки збірна України проведе проти Кіпра (11 квітня) та Румунії (15 квітня). Вони будуть номінально домашніми для українців та пройдуть в польському Кошаліні. Початок ігор – о 19:00 за київським часом.
Склад збірної України з футзалу.
Воротарі:
Польові гравці:
У порівнянні з попередніми матчами в складі відбулися незначні зміни. Не потрапив у список Ярослав Лебідь з польського "Євробуса", а замість нього виклик отримав Юрій Сагайдачний із "Аврори". Також у команді й надалі відсутній капітан Петро Шотурма – він переніс другу операцію та продовжує реабілітацію після травми, яку зазнав на чемпіонаті світу-2024.
Перед двома заключними матчами Україна йде на першому місці у групі 1. В активі підопічних Олександра Косенка – максимальні 12 очок після чотирьох поєдинків.
На початку відбору "синьо-жовті" перемогли Кіпр (7:0) та Румунію (2:0). А наприкінці січня двічі обіграли збірну Німеччини – 5:3 та 9:0. Для того, щоб гарантувати собі перше місце в групі та прямий вихід на Євро, Україні достатньо зіграти внічию з Румунією.
Євро-2026, кваліфікація, група 1
Фінал Євро-2026 з футзалу пройде з 18 січня до 8 лютого наступного року в Латвії та Литві. У ньому візьмуть участь 16 збірних. Жеребкування фінальної стадії відбудеться 24 жовтня.
Раніше жіноча збірна України перемогла головного суперника та очолила таблицю в Лізі націй.