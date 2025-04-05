На решающий матч без капитана: заявка "сине-желтых" в отборе к футзальному Евро-2026

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко назвал имена игроков, вызванных для подготовки к решающим матчам квалификации чемпионата Европы-2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Заключительные отборочные поединки сборная Украины проведет против Кипра (11 апреля) и Румынии (15 апреля). Они будут номинально домашними для украинцев и пройдут в польском Кошалине. Начало игр - в 19:00 по киевскому времени.
Состав сборной Украины по футзалу.
Вратари:
Полевые игроки:
По сравнению с предыдущими матчами в составе произошли незначительные изменения. Не попал в список Ярослав Лебедь из польского "Евробуса", а вместо него вызов получил Юрий Сагайдачный из "Авроры". Также в команде по-прежнему отсутствует капитан Петр Шотурма - он перенес вторую операцию и продолжает реабилитацию после травмы, которую получил на чемпионате мира-2024.
Перед двумя заключительными матчами Украина идет на первом месте в группе 1. В активе подопечных Александра Косенко - максимальные 12 очков после четырех поединков.
В начале отбора "сине-желтые" победили Кипр (7:0) и Румынию (2:0). А в конце января дважды обыграли сборную Германии - 5:3 и 9:0. Для того, чтобы гарантировать себе первое место в группе и прямой выход на Евро, Украине достаточно сыграть вничью с Румынией.
Евро-2026, квалификация, группа 1
Финал Евро-2026 по футзалу пройдет с 18 января по 8 февраля следующего года в Латвии и Литве. В нем примут участие 16 сборных. Жеребьевка финальной стадии состоится 24 октября.
Ранее женская сборная Украины победила главного соперника и возглавила таблицу в Лиге наций.