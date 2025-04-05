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На решающий матч без капитана: заявка "сине-желтых" в отборе к футзальному Евро-2026

Фото: Сборная Украины по футзалу (АФУ)
Автор: Андрей Костенко

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко назвал имена игроков, вызванных для подготовки к решающим матчам квалификации чемпионата Европы-2026.

Заключительные отборочные поединки сборная Украины проведет против Кипра (11 апреля) и Румынии (15 апреля). Они будут номинально домашними для украинцев и пройдут в польском Кошалине. Начало игр - в 19:00 по киевскому времени.

Состав сборной Украины по футзалу.

Вратари:

  • Юрий Савенко ("Аврора" Киев)
  • Александр Сухов (ХИТ Киев)
  • Александр Сирицкий ("Ураган" Ивано-Франковск)

Полевые игроки:

  • Игорь Чернявский (ХИТ Киев)
  • Евгений Жук (ХИТ Киев)
  • Андрей Мельник (ХИТ Киев)
  • Назар Швед ("Евробус" Польша)
  • Даниил Абакшин ("Евробус" Польша)
  • Артем Фаренюк ("Евробус" Польша)
  • Ростислав Семенченко ("Аврора" Киев)
  • Юрий Сагайдачный ("Аврора" Киев)
  • Владислав Первеев ("Сокол" Хмельницкий)
  • Михаил Зварич ("Энергия" Львов)
  • Николай Микитюк ("Кордоба", Испания)
  • Игорь Корсун ("Осасуна Магна", Испания)

По сравнению с предыдущими матчами в составе произошли незначительные изменения. Не попал в список Ярослав Лебедь из польского "Евробуса", а вместо него вызов получил Юрий Сагайдачный из "Авроры". Также в команде по-прежнему отсутствует капитан Петр Шотурма - он перенес вторую операцию и продолжает реабилитацию после травмы, которую получил на чемпионате мира-2024.

Сборная Украины в квалификации Евро-2026

Перед двумя заключительными матчами Украина идет на первом месте в группе 1. В активе подопечных Александра Косенко - максимальные 12 очков после четырех поединков.

В начале отбора "сине-желтые" победили Кипр (7:0) и Румынию (2:0). А в конце января дважды обыграли сборную Германии - 5:3 и 9:0. Для того, чтобы гарантировать себе первое место в группе и прямой выход на Евро, Украине достаточно сыграть вничью с Румынией.

Евро-2026, квалификация, группа 1

  1. Украина - 12 очков
  2. Румыния - 9
  3. Германия - 3
  4. Кипр - 0

Финал Евро-2026 по футзалу пройдет с 18 января по 8 февраля следующего года в Латвии и Литве. В нем примут участие 16 сборных. Жеребьевка финальной стадии состоится 24 октября.

 

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Сборная Украины