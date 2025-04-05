На решающий матч без капитана: заявка "сине-желтых" в отборе к футзальному Евро-2026

Заключительные отборочные поединки сборная Украины проведет против Кипра (11 апреля) и Румынии (15 апреля). Они будут номинально домашними для украинцев и пройдут в польском Кошалине. Начало игр - в 19:00 по киевскому времени.

Состав сборной Украины по футзалу.

Вратари:

Юрий Савенко ("Аврора" Киев)

Александр Сухов (ХИТ Киев)

Александр Сирицкий ("Ураган" Ивано-Франковск)

Полевые игроки:

Игорь Чернявский (ХИТ Киев)

Евгений Жук (ХИТ Киев)

Андрей Мельник (ХИТ Киев)

Назар Швед ("Евробус" Польша)

Даниил Абакшин ("Евробус" Польша)

Артем Фаренюк ("Евробус" Польша)

Ростислав Семенченко ("Аврора" Киев)

Юрий Сагайдачный ("Аврора" Киев)

Владислав Первеев ("Сокол" Хмельницкий)

Михаил Зварич ("Энергия" Львов)

Николай Микитюк ("Кордоба", Испания)

Игорь Корсун ("Осасуна Магна", Испания)

По сравнению с предыдущими матчами в составе произошли незначительные изменения. Не попал в список Ярослав Лебедь из польского "Евробуса", а вместо него вызов получил Юрий Сагайдачный из "Авроры". Также в команде по-прежнему отсутствует капитан Петр Шотурма - он перенес вторую операцию и продолжает реабилитацию после травмы, которую получил на чемпионате мира-2024.

Сборная Украины в квалификации Евро-2026

Перед двумя заключительными матчами Украина идет на первом месте в группе 1. В активе подопечных Александра Косенко - максимальные 12 очков после четырех поединков.

В начале отбора "сине-желтые" победили Кипр (7:0) и Румынию (2:0). А в конце января дважды обыграли сборную Германии - 5:3 и 9:0. Для того, чтобы гарантировать себе первое место в группе и прямой выход на Евро, Украине достаточно сыграть вничью с Румынией.

Евро-2026, квалификация, группа 1

Украина - 12 очков Румыния - 9 Германия - 3 Кипр - 0

Финал Евро-2026 по футзалу пройдет с 18 января по 8 февраля следующего года в Латвии и Литве. В нем примут участие 16 сборных. Жеребьевка финальной стадии состоится 24 октября.