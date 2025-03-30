Вирішальний гол з-під Забарного: "Борнмут" пропустив "Манчестер Сіті" в півфінал Кубка Англії (відео)

Ілля Забарний у складі "Борнмута" був близький до виходу у півфінал Кубка Англії. Проте "Манчестер Сіті" перевернув гру і саме він продовжив шлях до трофею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Кубок Англії, 1/4 фіналу
"Борнмут" – "Манчестер Сіті" – 1:2
Голи: Еванілсон, 21 – Холанд, 49, Мармуш 63
Незабитий пенальті: Холанд (МС), 13
Перший тайм по ділу виграли господарі. "Борнмут" точково, в найпотрібніший момент, вмикав пресинг, одразу ж ставлячи в глухий кут захисників суперника. Саме так був забитий єдиний гол у до перерви: обрізався Нуньєш, після чого Брукс, Клюйверт і Еванілсон організували взяття воріт.
У "Сіті" теж були чудові шанси. Холанд щонайменше двічі міг забивати. Але не реалізував вихід на ворота, та не зумів переграти Кепу з пенальті.
А от на другий тайм підопічні Хосепа Гвардіоли вийшли вже з іншим настроєм і виграли матч на класі. Гості забили одразу після перерви: О`Райлі, який вийшов на заміну, флангом промчав до штрафного і вирізав подачу на дальню штангу, яку замкнув Холанд.
А переможний гол створили О'Райлі та ще один гравець, якого Гвардіола випустив на заміну – Мармуш. Причому єгиптянин на завершальній стадії атаки розібрався зі Забарним, пробивши українцю поміж ніг.
"Борнмут" сьогодні був дуже налаштований на вихід у півфінал, однак туди крокує команда Гвардіоли. З надією хоч трохи підсолодити собі гірку пігулку поточного сезону.
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