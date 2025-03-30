Циганков втратив шанс: "Барселона" з дублем Леввандовські розбила "Жирону" в каталонському дербі

"Жирона" з Віктором Циганковим у складі довго трималась проти "Барселони" в матчі 29-го туру Ла Ліги, але зупинити переможну ходу "блаугранас" не змогла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

Іспанія, Ла Ліга, 29-й тур

"Барселона" – "Жирона" – 4:1

Голи: Крейчі, 43 (автогол), Левандовські, 61, 77, Торрес, 86 – Данжума, 53

"Жирона", яка перед звітним матчем йшла 13-ю в Ла Лізі, намагалась стримати лідера – "Барселону" в каталонському дербі.

Бронзові призери минулої першості Іспанії, які в цьому сезоні грають переважно "від суперника", в зустрічі з "Барсою" мали простий план. Бажано було зберегти свої ворота, а принагідно скористатися шансом в атаці, якщо такий з'явиться.

Шанс з'явився вже на 5-й хвилині і нагоду засмутити Олімпійський стадіон столиці Каталонії мав Циганков. Аспрілья вирізав подачу до штрафного, де українець стартував з-за спин оборонців. Наш граіець пробив сходу, але з "неробочої" правої ноги і м'яч полетів високо на трибуни.

Фактично це була єдина можливість гостей до перерви. А "Барселона" тиснула дуже активно. Левандовські з Ямалєм розривали оборону "Жирони", але забити не могли. М'яч у ворота відправив Кунде – суддя не зарахував через офсайд. І лише під завісу тайму "Барса" підібрала ключі до воріт суперників. "Допоміг" захисник "Жирони" Крейчі.

У другому таймі гості несподівано зрівняли рахунок. Запресингували оборону "блаугранас", відібрали м'яч та вивели Данжуму віч-на-віч зі Щенсни. Нідерландець шансом скористався.

Але паритет тримався недовго. Не пройшло й десяти хвилин, як Левандовські повернув лідерство "Барсі". Потім він оформив дубль. А потім Торрес довів рахунок до розгромного. Останні два голи опинились у воротах "Жирони" вже без участі Циганкова, який покинув поле на 71-й хвилині.

Перемога зміцнила лідерство "Барселони" в Ла Лізі: з 66-ма очками вона випереджає "Реал", що йде другим, на 3 бали. "Жирона" з 34-ма очками залишилась 13-ю.