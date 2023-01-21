"Вирішальна територія". Генерал США назвав умову звільнення Криму влітку 2023 року

"Крим - вирішальна територія для вас. Україна планує визволити Крим, і я дуже сподіваюся, що це станеться до кінця літа, при умові, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібне і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", - заявив Ходжес.

Нагадаємо, нещодавно The New York Times опублікувало матеріал, де йдеться, про те, що в адміністрації президента США Джо Байдена нібито вирішили переглянути свою політику і тепер там розглядають можливість допомоги Україні в завданні ударів по території окупованого Криму.

Додамо, раніше в українському командуванні висловили сподівання, що Україні вдасться повернути Крим вже в цьому році.

Тим часом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна поверне звільнить Крим комбінованим шляхом - поєднанням військової сили та дипломатії.

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