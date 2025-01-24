Виріс надто швидко: у Volkswagen порівняли Китай з фітнес-центром

Німецькому автовиробнику Volkswagen варто повчитися у Китаю, адже ця країна є своєрідним фітнес-центром для навчання.

Про це заявив генеральний директор Volkswagen Олівер Блюм, повідомляє РБК-Україна з посиланням на MarketScreener .

"У Китаї за короткий проміжок часу розвинулася конкурентоспроможна автомобільна промисловість. Для нас це тепер своєрідний фітнес-центр", - сказав Блюм.

За його словами, успіхи країни в галузі високих автомобільних технологій можна запозичити. Наприклад, напрацювання у сфері акумуляторів та автономного водіння стали б у нагоді в Німеччині, де продажі автомобілів знижуються.

Він також підкреслив, що нові технології Китай розробляє прагматично та економічно ефективно, з високим рівнем креативності та величезною швидкістю.

Гендиректор Volkswagen також вважає, що повністю закриватись від китайського вторгнення за допомогою високих мит не потрібно. Організація тарифів має бути розумною, і їх можна поєднувати з інвестиційними стимулами.

Варто зазначити, що тиждень тому інсайдери повідомляли про готовність Volkswagen до переговорів з китайцями з приводу продажу заводу в Оснабрюку. За їхніми даними, німецький промисловий гігант відкритий до пропозицій. У 2027 році конвеєр встане, коли з нього зійде останній T-Roc Cabrio, інших планів на завод у Volkswagen наразі немає.