Вырос слишком быстро: в Volkswagen сравнили Китай с фитнес-центром

Немецкому автопроизводителю Volkswagen стоит поучиться у Китая, ведь эта страна является своеобразным фитнес-центром для обучения.

Об этом заявил генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на MarketScreener .

"В Китае за короткий промежуток времени развилась конкурентоспособная автомобильная промышленность. Для нас это теперь своеобразный фитнес-центр", - сказал Блюм.

По его словам, успехи страны в области высоких автомобильных технологий можно позаимствовать. Например, наработки в сфере аккумуляторов и автономного вождения пригодились бы в Германии, где продажи автомобилей снижаются.

Он также подчеркнул, что новые технологии Китай разрабатывает прагматично и экономически эффективно, с высоким уровнем креативности и огромной скоростью.

Гендиректор Volkswagen также считает, что полностью закрываться от китайского вторжения с помощью высоких пошлин не нужно. Организация тарифов должна быть разумной, и их можно сочетать с инвестиционными стимулами.

Стоит отметить, что неделю назад инсайдеры сообщали о готовности Volkswagen к переговорам с китайцами по поводу продажи завода в Оснабрюке. По их данным, немецкий промышленный гигант открыт к предложениям. В 2027 году конвейер встанет, когда с него сойдет последний T-Roc Cabrio, других планов на завод у Volkswagen на данный момент нет.