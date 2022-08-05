Virgin Galactic снова отложила полеты с космическими туристами

Сообщается, что компания надеется начать полеты во втором квартале 2023 года, хотя до этого предполагалось, что первые космические туристы отправятся уже в первом квартале следующего года. Очередная задержка связана с тем, что ремонт самолета-носителя WhiteKnightTwo занял больше времени, чем планировалось.

Кроме того, до сих пор есть проблемы с набором персонала, который будет обслуживать полеты. На сегодня выкуплено более 800 из 1000 доступных билетов. Ожидается, что последние 100 мест зарезервируют для частных и государственных исследователей.