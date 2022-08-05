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Virgin Galactic снова отложила полеты с космическими туристами

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Мохаве, Пятница 05 августа 2022 15:34
Virgin Galactic снова отложила полеты с космическими туристами Фото: полеты в космос на корабле SpaceShipTwo откладываются (Virgin Galactic)
Автор: Илона Свиридова

Американская компания Virgin Galactic снова отложила начало коммерческих полетов своего суборбитального корабля SpaceShipTwo с космическими туристами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SpaceNews.

Сообщается, что компания надеется начать полеты во втором квартале 2023 года, хотя до этого предполагалось, что первые космические туристы отправятся уже в первом квартале следующего года. Очередная задержка связана с тем, что ремонт самолета-носителя WhiteKnightTwo занял больше времени, чем планировалось.

Кроме того, до сих пор есть проблемы с набором персонала, который будет обслуживать полеты. На сегодня выкуплено более 800 из 1000 доступных билетов. Ожидается, что последние 100 мест зарезервируют для частных и государственных исследователей.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на билет для полета с компанией Virgin Galactic составляют 450 тысяч долларов. При этом треть от этой суммы нужно внести сразу авансом.

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