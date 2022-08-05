Virgin Galactic снова отложила полеты с космическими туристами
Американская компания Virgin Galactic снова отложила начало коммерческих полетов своего суборбитального корабля SpaceShipTwo с космическими туристами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SpaceNews.
Сообщается, что компания надеется начать полеты во втором квартале 2023 года, хотя до этого предполагалось, что первые космические туристы отправятся уже в первом квартале следующего года. Очередная задержка связана с тем, что ремонт самолета-носителя WhiteKnightTwo занял больше времени, чем планировалось.
Кроме того, до сих пор есть проблемы с набором персонала, который будет обслуживать полеты. На сегодня выкуплено более 800 из 1000 доступных билетов. Ожидается, что последние 100 мест зарезервируют для частных и государственных исследователей.
Напомним, ранее сообщалось, что цены на билет для полета с компанией Virgin Galactic составляют 450 тысяч долларов. При этом треть от этой суммы нужно внести сразу авансом.
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