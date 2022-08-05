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Virgin Galactic знову відклала польоти з космічними туристами

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Мохаве, П'ятниця 05 серпня 2022 15:34
Virgin Galactic знову відклала польоти з космічними туристами Фото: польоти в космос на кораблі SpaceShipTwo відкладаються (Virgin Galactic)
Автор: Ілона Свиридова

Американська компанія Virgin Galactic знову відклала початок комерційних польотів свого суборбітального корабля SpaceShipTwo з космічними туристами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SpaceNews.

Повідомляється, що компанія сподівається почати польоти в другому кварталі 2023 року, хоча до цього передбачалося, що перші космічні туристи відправляться вже в першому кварталі наступного року. Чергова затримка пов'язана з тим, що ремонт літака-носія WhiteKnightTwo зайняв більше часу, ніж планувалося.

Крім того, досі є проблеми з набором персоналу, який буде обслуговувати польоти. На сьогодні викуплено понад 800 з 1000 доступних квитків. Очікується, що останні 100 місць зарезервують для приватних і державних дослідників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на квиток для польоту з компанією Virgin Galactic становлять 450 тисяч доларів. При цьому третину від цієї суми потрібно внести відразу авансом.

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