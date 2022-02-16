Virgin Galactic начала продажу билетов на полет в космос

Космическая компания Virgin Galactic, которая принадлежит миллиардеру Ричарду Брєнсону начала продажу билетов на полет в космос. Туристическое "путешествие" будет длиться до 90 минут.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Virgin Galactic.
В рамках первого этапа космического туризма, компания планирует отправить в космос тысячу человек. Запуск ракет будет осуществляться с космодрома Америка в Нью-Мексико.
"Мы в Virgin Galactic считаем, что космос преображает нас. Мы планируем привлечь своих первых 1000 клиентов к началу коммерческого обслуживания в конце этого года, что обеспечит невероятно прочную основу, поскольку мы начинаем регулярные операции и расширяем наш флот", - пишет компания.
Стоимость билета составляет 450 тысяч долларов, включая депозит в размере 150 тысяч долларов.
В течение нескольких дней туристы будут жить в специальных помещениях и проходить тренировки перед полетом.
Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности первого туристического полета миллиардера Ричарда Брэнсона в космос. Вместе с другими пассажирами предприниматель провел около 5 минут в невесомости.