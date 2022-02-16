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Virgin Galactic начала продажу билетов на полет в космос

Автор: Сергей Пышкин

Космическая компания Virgin Galactic, которая принадлежит миллиардеру Ричарду Брєнсону начала продажу билетов на полет в космос. Туристическое "путешествие" будет длиться до 90 минут.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Virgin Galactic.

В рамках первого этапа космического туризма, компания планирует отправить в космос тысячу человек. Запуск ракет будет осуществляться с космодрома Америка в Нью-Мексико.

"Мы в Virgin Galactic считаем, что космос преображает нас. Мы планируем привлечь своих первых 1000 клиентов к началу коммерческого обслуживания в конце этого года, что обеспечит невероятно прочную основу, поскольку мы начинаем регулярные операции и расширяем наш флот", - пишет компания.

Стоимость билета составляет 450 тысяч долларов, включая депозит в размере 150 тысяч долларов.

В течение нескольких дней туристы будут жить в специальных помещениях и проходить тренировки перед полетом.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности первого туристического полета миллиардера Ричарда Брэнсона в космос. Вместе с другими пассажирами предприниматель провел около 5 минут в невесомости.

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Соединенные Штаты Америки