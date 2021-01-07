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В Вирджинии объявляют чрезвычайное положение. В двух городах вводят комендантский час

Вирджиния, Четверг 07 января 2021 01:04
В Вирджинии объявляют чрезвычайное положение. В двух городах вводят комендантский час
Фото: силовики (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортэм объявит чрезвычайное положение в регионе. Также он вводит комендантский час в двух городах, которые граничат с Вашингтоном.

Об этом Нортэм сообщил в Twitter.

Комендантский час в городах Александрия и Арлингтон начнут действовать с 18:00 (1:00 по киевскому времени).

"По просьбе Александрии и Арлингтона, я объявляю комендантский час с 18:00 до 6: в этих юрисдикциях, за редким исключением. Я также ввожу чрезвычайное положение в Вирджинии, чтобы мы могли продолжать реагировать", - написал он.

Напомним, 6 января в Конгрессе США должно было пройти заседание обеих палат, на которых должны были быть утверждены результаты выборов президента. В этом время под стенами Капитолия проходила акция протеста сторонников Трампа, в результате которой протестующие ворвались в зал заседаний Сената. При этом сам Трамп неоднократно призывал демонстрантов прекратить насилие.

Позже в комплексе зданий Капитолия США и возле офиса Республиканского национального комитета выявили взрывные устройства. Саперы их подорвали.

В ходе протестов правоохранители задержали как минимум 13 участников беспорядков. При этом один человек получил ранение в грудь. Также пострадали несколько правоохранителей.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америкичрезвычайное положениекомендантский час

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