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У Вірджинії оголошують надзвичайний стан. У двох містах вводять комендантську годину

Вірджинія, Четвер 07 січня 2021 01:04
У Вірджинії оголошують надзвичайний стан. У двох містах вводять комендантську годину
Фото: силовики (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Губернатор американського штату Вірджинія Ральф Нортем оголосить надзвичайний стан у регіоні. Також він вводить комендантську годину у двох містах, які межують з Вашингтоном.

Про це Нортем повідомив у Twitter.

Комендантську годину в містах Олександрія і Арлінгтон почнуть діяти з 18:00 (1:00 за київським часом).

"На прохання Олександрії і Арлінгтона, я оголошую комендантську годину з 18:00 до 6: в цих юрисдикціях, за рідкісним винятком. Я також маю вводити надзвичайний стан у Вірджинії, щоб ми могли продовжувати реагувати", - написав він.

Нагадаємо, 6 січня в Конгресі США повинно було відбутися засідання обох палат, на яких повинні були бути затверджені результати виборів президента. У цей час під стінами Капітолію проходила акція протесту прихильників Трампа, в результаті якої протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату. При цьому сам Трамп неодноразово закликав демонстрантів припинити насильство.

Пізніше в комплексі будівель Капітолію США і біля офісу Республіканського національного комітету виявили вибухові пристрої. Сапери їх підірвали.

У ході протестів правоохоронці затримали як мінімум 13 учасників заворушень. При цьому один чоловік отримав поранення в груди. Також постраждали декілька правоохоронців.

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