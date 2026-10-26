"Віраж-планшет". Ігнат пояснив, чому додаток "Повітряна тривога" не показує балістику

Звідки беруться дані та як вони відображаються

За словами Ігната, інформація про повітряні цілі подається безпосередньо із військових систем, зокрема із системи "Віраж-планшет", проте для цивільних користувачів вона є доволі обмеженою.

Замість звичайної карти з зафарбованими регіонами у застосунку з'явилися позначки цілей, які можна збільшити й переглянути деталі:

Що відображається: "шахеди" (зокрема реактивні), КАБи та крилаті ракети;

Яку інформацію видно: регіон, де летить ціль, її швидкість та напрямок руху;

Що НЕ відображається: балістичні ракети додаток показувати не буде, оскільки він просто не встигатиме за ними через швидкість їхнього польоту.

Безпека даних та захист від ворога

Інформація в цивільному застосунку може бути дещо неточною, аби це не шкодило обороні України та не давало ворогу потрібних даних.

Як пояснив Ігнат, у Збройних силах України використовуються деталізовані системи для військових (Skymap, "Віраж-планшет", Delta), тоді як для цивільного додатка фахівці довго розробляли формат подачі.

"Переконаний, було дуже багато дискусій. Фахівці довго сперечалися, як саме подавати інформацію так, щоб не нашкодити. Усі ризики врахували. І водночас зробили так, щоб це було зручно для населення", - зазначив речник Повітряних сил.

Навантаження, тестовий режим та майбутнє сповіщень

Наразі оновлений застосунок працює фактично в тестовому режимі. На старті через одночасний вхід мільйонів українців виникали збої та падіння трафіку, проте станом на зараз ці проблеми владнали.

Оновлення додатка також полегшує роботу пресслужби Повітряних сил, яка веде офіційний Telegram-канал. У майбутньому застосунок може частково перебрати на себе функцію сповіщення, через що моніторингові Telegram-канали втратять унікальність. Водночас про балістичні загрози Повітряні сили й надалі повідомлятимуть напряму з міркувань безпеки.