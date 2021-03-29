Вирастюк о промежуточных результатах на довыборах в Раду: главное честный результат

"Спасибо, земляки, за поддержку. Параллельный подсчет голосов из 117 участков завершился - мы получили победу. Я привык побеждать честно, поэтому сейчас основная задача защитить наш результат, следим за подсчетом на ОИК", - заявил Вирастюк.

В свою очередь, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что они уверены в победе Вирастюка, у него самая большая динамика роста рейтинга - от 15,8% в конце февраля к нынешним результатам в более чем 33%.

В команде Вирастюка отмечают, что победа была трудной из-за многочисленных нарушений во время голосования, которые свидетельствуют о попытке оппонентов кандидата от "Слуги народа" исказить конечный результат.

"В течение дня мы обнаружили много нарушений: скупка голосов, подвоз людей, сетки и "карусели", процедурные нарушения избирательного процесса. Наша команда наблюдателей все зафиксировала и быстро реагировала на все случаи. К сожалению, эти факты могут исказить результаты выборов", - заявил Вирастюк.

По официальным данным ЦИК, в протоколах с 5 избирательных участков есть неточности, а также зафиксированы значительные нарушения, из-за чего голоса на двух участках должна пересчитать окружная избирательная комиссия.

"Мы выиграем с отрывом в 100 голосов. Наш оппонент, понимая проигрыш, начал "натягивать" голоса в комиссиях. Мы все видели привезенные ночью незакрытые или поврежденные сейф-пакеты, неоформленные надлежащим образом копии протоколов, а также подвоз людей в брендированных автобусах "Буковель". Мы готовы признать только честные результаты выборов, какими бы они не были, однако важно их установить. Сейчас у нас есть подозрение, что наши голоса могут быть украдены", - отметил Евгений Ковалев, доверенное лицо Вирастюка.

В то же время экзит-пол "Слуги народа" свидетельствует о том, что окончательно побеждает Вирастюк, а сам кандидат заверил, что его команда будет бороться и защищать каждый голос и честный результат.

"Нарушения, которые мы видели в течение дня голосования, а также в процессе транспортировки избирательной документации говорят о том, что результаты могут быть искажены. Мы понимаем, что люди уже уставшие, но мы за справедливый результат", - засвидетельствовал Вирастюк.