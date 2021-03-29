Вирастюк о промежуточных результатах на довыборах в Раду: главное честный результат
По данным Центральной избирательной комиссии, кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк на довыборах в Верховную раду на округе 87 побеждает с показателем более 33% голосов. Параллельный подсчет голосов партии тоже фиксирует его победу.
Об этом сообщили в пресс-службе "Слуги народа".
"Спасибо, земляки, за поддержку. Параллельный подсчет голосов из 117 участков завершился - мы получили победу. Я привык побеждать честно, поэтому сейчас основная задача защитить наш результат, следим за подсчетом на ОИК", - заявил Вирастюк.
В свою очередь, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что они уверены в победе Вирастюка, у него самая большая динамика роста рейтинга - от 15,8% в конце февраля к нынешним результатам в более чем 33%.
В команде Вирастюка отмечают, что победа была трудной из-за многочисленных нарушений во время голосования, которые свидетельствуют о попытке оппонентов кандидата от "Слуги народа" исказить конечный результат.
"В течение дня мы обнаружили много нарушений: скупка голосов, подвоз людей, сетки и "карусели", процедурные нарушения избирательного процесса. Наша команда наблюдателей все зафиксировала и быстро реагировала на все случаи. К сожалению, эти факты могут исказить результаты выборов", - заявил Вирастюк.
По официальным данным ЦИК, в протоколах с 5 избирательных участков есть неточности, а также зафиксированы значительные нарушения, из-за чего голоса на двух участках должна пересчитать окружная избирательная комиссия.
"Мы выиграем с отрывом в 100 голосов. Наш оппонент, понимая проигрыш, начал "натягивать" голоса в комиссиях. Мы все видели привезенные ночью незакрытые или поврежденные сейф-пакеты, неоформленные надлежащим образом копии протоколов, а также подвоз людей в брендированных автобусах "Буковель". Мы готовы признать только честные результаты выборов, какими бы они не были, однако важно их установить. Сейчас у нас есть подозрение, что наши голоса могут быть украдены", - отметил Евгений Ковалев, доверенное лицо Вирастюка.
В то же время экзит-пол "Слуги народа" свидетельствует о том, что окончательно побеждает Вирастюк, а сам кандидат заверил, что его команда будет бороться и защищать каждый голос и честный результат.
"Нарушения, которые мы видели в течение дня голосования, а также в процессе транспортировки избирательной документации говорят о том, что результаты могут быть искажены. Мы понимаем, что люди уже уставшие, но мы за справедливый результат", - засвидетельствовал Вирастюк.
Напомним, за депутатский мандат на 87-м округе также борются представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский и Александр Шевченко от партии "За майбутнє".
По данным 46% обработанных протоколов избирательных участковых, кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк опережает ближайшего конкурента на 6%.
Как ранее писало РБК-Украина, в статусе народного депутата Вирастюк планирует инициировать создание современных реабилитационных центров для ветеранов - почетный президент Федерации стронгменов, заслуженный мастер спорта Украины Василий Вирастюк последние пять лет занимается реабилитацией воинов АТО и тренирует украинскую команду ветеранов для международных спортивных соревнований "Игры непокоренных"
Также он активно популяризирует спорт в школах и интернатах и намерен заниматься этой работой в парламентском Комитете по вопросам молодежи и спорта.
По словам Вирастюка, реализовать его инициативы в парламенте ему предложил президент во время личной встречи.
"Это было предложение от президента Украины. Я встретился, у нас был диалог. Рассказал о своем видении проблемы и увидел, что есть отклик. Я почувствовал поддержку со стороны президента и желание работать в этом направлении", - сообщал сказал Вирастюк.
Среди приоритетов своей работы он называет налаживание постоянного диалога с жителями своего избирательного округа и решение их насущных проблем, в частности с детскими садиками и дорогами.