Вірастюк про проміжні результати на довиборах до Ради: головне чесний результат

За даними Центральної виборчої комісії кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк на довиборах до Верховної ради на 87 окрузі перемагає із показником понад 33% голосів. Паралельний підрахунок голосів партії теж фіксує його перемогу.

"Дякую, земляки, за підтримку. Паралельний підрахунок голосів зі 117 дільниць завершився - ми отримали перемогу. Я звик перемагати чесно, тому зараз основне завдання захистити наш результат, слідкуємо за підрахунком на ОВК", - заявив Вірастюк.

Своєю чергою, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що вони впевнені у перемозі Вірастюка, у нього найбільша динаміка зростання рейтингу - від 15,8% наприкінці лютого до нинішніх результатів у понад 33%.

У команді Вірастюка відзначають, що перемога була важкою через численні порушення під час голосування, які свідчать про намагання опонентів кандидата від "Слуги народу" спотворити кінцевий результат.

"Протягом дня ми виявили багато порушень: скупка голосів, підвезення людей, сітки та "каруселі", процедурні порушення виборчого процесу. Наша команда спостерігачів все зафіксувала та швидко реагувала на всі випадки. На жаль, ці факти можуть викривити результати виборів", - заявив Вірастюк.

За офіційними даними ЦВК, у протоколах з 5 виборчих дільниць є неточності, а також зафіксовані значні порушення, через що голоси на двох дільницях має перерахувати окружна виборча комісія.

"Ми виграємо з відривом у 100 голосів. Наш опонент, розуміючи програш, почав "натягувати" голоси у комісіях. Ми всі бачили привезені вночі незакриті або пошкоджені сейф-пакети, неоформлені належним чином примірники протоколів, а також підвезення людей у брендованих автобусах "Буковель". Ми готові визнати тільки чесні результати виборів, якими б вони не були, проте важливо їх встановити. Зараз у нас є підозра, що наші голоси можуть бути вкрадені", - зазначив Євген Ковальов, довірена особа Вірастюка.

Водночас екзит-пол "Слуги народу" свідчить про те, що остаточно перемагає Вірастюк, а сам кандидат запевнив, що його команда боротиметься та захищатиме кожен голос та чесний результат.

"Порушення, які ми бачили протягом дня голосування, а також у процесі транспортування виборчої документації говорять про те, що результати можуть бути викривлені. Ми розуміємо що люди вже втомлені, але ми за справедливий результат", - засвідчив Вірастюк.