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Випускникам шкіл треба оформити важливий документ для здачі НМТ: про що мова

Фото: реєстрація та вимоги до документів (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Випускники шкіл та інших навчальних закладів загальної середньої освіти, а також особи, які планують здавати Національний мультипредметний тест (НМТ) у 2025 році, повинні вчасно оформити ID-картку. Це потрібно для участі в основних сесіях тестування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Реєстрація на НМТ розпочнеться 6 березня 2025 року і триватиме до 3 квітня 2025 року. Тому всі абітурієнти повинні подбати про виготовлення ID-картки заздалегідь, адже процес виготовлення займає до 20 робочих днів.

Якщо особа досягла 14 років і ще не має паспорта громадянина України, необхідно звернутися до підрозділу міграційної служби за місцем проживання, до центру обслуговування "Паспортний сервіс" або ЦНАПу.

Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження.

  • Паспорт громадянина України двох або одного з батьків.
  • Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження.
  • Реєстраційний номер облікової картки платника податків (якщо є) або повідомлення про відмову.
  • Витяг з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання (якщо є).

Послуга з оформлення першого паспорта громадянина України є безкоштовною. У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків, його буде присвоєно автоматично під час оформлення паспорта.

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Паспорт УкраїниНМТМіністерство внутрішніх справ України