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Выпускникам школ надо оформить важный документ для сдачи НМТ: о чем речь

Фото: регистрация и требования к документам (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Выпускники школ и других учебных заведений общего среднего образования, а также лица, которые планируют сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2025 году, должны вовремя оформить ID-карту. Это нужно для участия в основных сессиях тестирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Регистрация на НМТ начнется 6 марта 2025 года и продлится до 3 апреля 2025 года. Поэтому все абитуриенты должны позаботиться об изготовлении ID-карты заранее, ведь процесс изготовления занимает до 20 рабочих дней.

Если лицо достигло 14 лет и еще не имеет паспорта гражданина Украины, необходимо обратиться в подразделение миграционной службы по месту жительства, в центр обслуживания "Паспортный сервис" или ЦНАП.

Свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения.

  • Паспорт гражданина Украины двух или одного из родителей.
  • Свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения.
  • Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (если есть) или уведомление об отказе.
  • Выписка из реестра территориальной общины о регистрации места жительства (если есть).

Услуга по оформлению первого паспорта гражданина Украины является бесплатной. В случае отсутствия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, он будет присвоен автоматически при оформлении паспорта.

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Паспорт УкраїниНМТМинистерство внутренних дел Украины