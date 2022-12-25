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Не випускають навіть дітей. Окупанти закрили виїзд через Василівку до 15 січня

Фото: окупанти закрили виїзд через Василівку до 15 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти не випускають з захоплених Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей навіть дітей та жінок. Заборона на виїзд діє до 15 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Вже протягом 10 днів рашисти не випускають жителів тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей через Василівку в сторону Запоріжжя", - розповів він.

Дійшло до того, за його словами, що тепер не випускають навіть дітей, жінок і людей похилого віку.

"Людям, які все ж намагаються проїхати, кажуть кидати авто і йти до Запоріжжя пішки. За словами самих окупантів проїзд закрили до 15 січня", - додав Федоров.

Як повідомлялось, у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни хочуть запровадити цілодобову комендантську годину майже на тиждень. Оскільки ворог боїться комунікації цивільних з українськими захисниками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти в Запорізькі області назвали так звану "дату наступу українських військ", а тому мешканцям навіть заборонили виходити з будинків і погрожують розстрілом за порушення комендантської години.

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Запорожская область