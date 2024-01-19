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Випробовує долю. Над Азовським морем зафіксували російський літак А-50, - Ігнат

Фото: російський літак А-50 (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

В акваторії Азовського моря зранку 19 січня було зафіксовано російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Не часто так буває, що більш-менш спокійна ніч в повітряному просторі, немає атак засобами повітряного нападу, такими як безпілотники, перш за все, які ми фактично щоночі звикли бачити протягом осені та зими. Ця ніч - одна з небагатьох, яка була без повідомлень", - розповів Ігнат.

Він зазначив, що після трьох потужних атак ворога по Україні є певне затишшя, але це не значить, що треба якось розслаблятися.

"Щойно карта (програма "Віраж-планшет" - ред.) була порожня, а от зараз з’явилося 5-6 повітряних цілей, зокрема в акваторії Азовського моря славнозвісний вже А-50, випробовує свою долю", - повідомив речник.

Ігнат додав, що в цьому немає нічого дивного, адже у Росії ще багато таких літаків.

"Ми говорили напередодні про те, що буде після знищення А-50 - прилетить інший. Немає нічого дивного, тому що в Росії є ще такі літаки. Тому, є А-50, є винищувач ближче до Ростова, а також безпілотники, які стежать за лінією фронту", - сказав речник.

Ліквідація російського літака А-50

Нагадаємо, 14 січня ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 та підбили ІЛ-22.

Спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що збиття літаків радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного командного пункту Іл-22 РФ може відстрочити майбутні ракетні удари.

Водночас спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що збиття російських літаків А-50 та Іл-22 навряд чи серйозно вплине на можливості російської армії обстрілювати територію України.

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