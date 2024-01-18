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Виправить проблему дефіциту снарядів. Умєров заявив про створення артилерійської коаліції

Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Франція разом з Україною запускає коаліцію "Артилерія для України". Зокрема, у її рамках нашим військовим передаватимуть боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова у Twitter та пресслужбу Міністерства оборони Франції.

За інформацією французького міноборони, однією з цілей такої коаліції є забезпечення українських захисників можливостями для захисту території країни. Також ініціатива має збудувати майбутнє української артилерії за допомогою амбітних та інноваційних промислових партнерств.

Очолили артилерійську коаліцію для допомоги Україні Сполучені Штати Америки та Франція.

Міністр оборони України Рустем Умєров, реагуючи на ініціативу, подякував Франції та особисто міністру оборони Себастьяну Лекорню за лідерство.

"Дефіцит боєприпасів - дуже актуальна проблема, з якою зараз стикаються наші Збройні сили. Вирішити це питання націлена Артилерійська коаліція. Нам потрібно посилити обороноздатність України, щоб захистити вільний світ від російського зла", - наголосив глава Міноборони.

Коаліції для допомоги Україні

Західні союзники України вже не раз створювали коаліції для передачі нашій країні певного озброєння.

На сьогодні існує п'ять коаліцій:

  • протиповітряної оборони;
  • бронетехніки;
  • авіаційна;
  • морська;
  • артилерійська.

Варто зауважити, що в рамках подібних ініціатив передбачено не лише передачу зброї, а й навчання українських захисників.

Наприклад, у рамках авіаційної коаліції українських пілотів навчають управлінню багатоцільовими винищувачами F-16. Такі літаки планують передати нашій країні цього року.

Нагадаємо, Україна зазнає дефіциту снарядів для артилерії. Військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна назвав причини такої нестачі.

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