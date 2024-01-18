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Исправит проблему дефицита снарядов. Умеров заявил о создании артиллерийской коалиции

Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Франция совместно с Украиной запускает коалицию "Артиллерия для Украины". В частности, в ее рамках нашим военным будут передавать боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в Twitter и пресс-службу Министерства обороны Франции.

По информации французского минобороны, одна из целей такой коалиции - обеспечение украинских защитников возможностями для защиты территории страны. Также инициатива должна построить будущее украинской артиллерии при помощи амбициозных и инновационных промышленных партнерств. 

Возглавили артиллерийскую коалицию для помощи Украине Соединенные Штаты Америки и Франция. 

Министр обороны Украины Рустем Умеров, реагируя на инициативу, поблагодарил Францию и лично министра обороны Себастьяна Лекорню за лидерство. 

"Дефицит боеприпасов - очень актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши Вооруженные силы. Решить этот вопрос нацелена Артиллерийская коалиция. Нам нужно усилить обороноспособность Украины, чтобы защитить свободный мир от российского зла", - подчеркнул глава Минобороны. 

Коалиции для помощи Украине

Западные союзники Украины уже неоднократно создавали коалиции для передачи нашей стране определенного вооружения. 

По состоянию на сейчас существует пять коалиций:

  • противовоздушной обороны;
  • бронетехники;
  • авиационная;
  • морская;
  • артиллерийская.

Стоит заметить, что в рамках подобных инициатив предусмотрена не только передача оружия, а также и обучение украинских защитников. 

К примеру, в рамках авиационной коалиции украинских пилотов обучают управлению многоцелевыми истребителями F-16. Такие самолеты планируют передать нашей стране в этом году. 

Напомним, Украина испытывает дефицит снарядов для артиллерии. Военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина назвал причины такой нехватки

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