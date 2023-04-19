Виправдовував російську агресію. Раднику терориста Гіркіна повідомили про підозру

За даними слідства, наразі Ігор Дусь очолює громадську організацію "Народний собор", яка є українською "філією" однойменного російського об’єднання під егідою РПЦ.

"Після захоплення Криму зловмисник втік на тимчасово окуповану територію українського півострова. Там він був постійним "гостем" ефірів російських телеканалів, де виступав у ролі "політичного" або "релігійного" експерта і виправдовував агресію проти України", - йдеться в повідомленні.

Після повномасштабного вторгнення Дусь уже в Москві публічно вихваляв учасників окупаційних угруповань РФ і закликав бійців ЗСУ "не чинити спротив загарбникам".

Також, він активно "розганяв" наративи Кремля щодо "утисків" представників УПЦ МП і вихваляв антиукраїнські висловлювання московського патріарха Кирила.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями ККУ: ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

Наразі зловмисник перебуває в Росії. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.