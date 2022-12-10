Виправдовується перед росіянами? В МВС пояснили останню риторику Путіна про війну

"Цю конкретну заяву Путіна треба дивитися суто в контексті його попередніх слів про те, що "війна буде довгою". Як тільки він це сказав, відразу почався шквал критики в коментарях до новин про це. Рівно на другий день Пєсков був змушений завуальовувати це і заявив, що "війна дуже швидко завершиться, якщо цього захоче Зеленський", - пояснює Денисенко.

Він вважає, таким чином кремлівська влада намагається спробувати пояснити своєму народу відповідь на питання "чому війна затягується?", скидаючи відповідальність на президента України Володимира Зеленського.

"Зараз вони вирішили розширити список тих, хто "відповідальний" за затягування війни й почали говорити про Францію та Німеччину, а завтра в них може бути й весь світ. Тому що, з їх точки зору вони воюють "не проти України", а проти "колективного Заходу", - підсумував Денисенко.

Риторика Путіна

Нагадаємо, останнім часом від російського диктатора Володимира Путіна дуже часто лунають заяви щодо війни в Україні та її термінів.

Так, нещодавно Путін заявив, що так звана "спеціальна військова операція" може стати тривалим процесом.

Втім, вчора глава Кремля вже висунув нову заяву. Він цинічно пожалкував, що не почав повномасштабну війну проти українців раніше. Буцімто він розраховував домовитися в рамках "Мінських угод".

При тому вчора він згадав і про екс-канцлера Німеччини Ангелу Меркель, бо нібито "розчарований поведінкою Берліна".

Міжнародні аналітики звертають увагу, висловлювання глави Кремля щодо війни проти України свідчать про те, що він продовжує переслідувати цілі, задля яких віддав наказ про повномасштабне вторгнення. Але шукає будь-які способи "заморозити" конфлікт, аби відновити сили своєї армії для подальшої агресії.

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