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Путін намагається ввести Захід в оману, говорячи про різні цілі в Україні, - ISW

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Москва, П'ятниця 09 грудня 2022 04:59
Путін намагається ввести Захід в оману, говорячи про різні цілі в Україні, - ISW Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Кремль, ймовірно, не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні, попри те, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков вперше визнав, що нинішня територіальна мета Москви полягає в тому, щоб повністю захопити чотири частково окуповані області України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Пєсков скористався можливістю ще більше отримати вигоду із прагнення Заходу до переговорів 8 грудня, розширивши висловлювання президента Росії Володимира Путіна щодо планів щодо "приєднання" нових російських територій.

Пєсков заявив, що одна з головних цілей Росії полягала не в анексії нових територій, які зараз не знаходяться під окупацією Росією, оскільки "має ще багато роботи" для повної окупації Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Пєсков також заявив, що Кремль, як і раніше, переслідує свої цілі "демілітаризації" та "денацифікації" в Україні, які підтверджують, що Росія, як і раніше, домагається зміни режиму та ліквідації здатності України протистояти майбутнім атакам чи тиску Росії.

Іншими словами, цілі Кремля залишаються незмінними порівняно з тими, що були поставлені після виходу Росії з-під Києва. Коментарі Пєскова були відображенням військових цілей чи вимог Росії.

Проте кремлівські повідомлення, орієнтовані на Захід, продовжують злити провоєнну спільноту блогерів, які дедалі частіше звинувачують Кремль у відхиленні від своїх початкових військових цілей в Україні.

Путін може навмисно дистанціюватися у своїй риториці від нереалістичних вимог націоналістів щодо воєнних дій Росії в Україні.

Ключові висновки аналітиків ISW

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ризик російської ядерної ескалації невеликий.
  • Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що взимку бойові дії в Україні можуть посилитись.
  • Високопоставлений кремлівський чиновник визнав, що Кремль зазнає критики з боку провоєнної спільноти.
  • Українські офіційні особи заявили, що російські війська додатково мілітаризували Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).
  • Російські війська зміцнили позиції в районі Сватове і провели контратаки в районі Кремінної на тлі контрнаступних операцій українських військ на сході України.
  • Російські війська продовжували наступальні дії на напрямках Бахмут та Авдіївка-Донецьк.
  • Представник російського уряду дав зрозуміти, що слово Путіна — закон, коли йдеться про військову мобілізацію російських громадян.
  • Російська окупаційна влада посилила заходи безпеки на окупованих Росією територіях України.

Нагадаємо, ще вчора, 7 грудня, російський диктатор Володимир Путін заявив, що так звана спеціальна військова операція може стати тривалим процесом.

Втім, Україна, на відміну від окупантів та їхніх мрій, має інші плани. Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що з нетерпінням чекає мирний час для України вже у 2023 році.

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Кремль Пєсков
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