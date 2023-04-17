Виправдовує звірства в Бучі. Колишній вінницькій журналістці оголосили підозру

Як встановило слідство, після захоплення Криму та частини східних регіонів України у 2014 році вона переїхала до країни-агресора, де влаштувалася до редакції прокремлівської газети "Вечірня Москва".

"Згодом за публічну підтримку російських окупантів та підготовку антиукраїнських публікацій її призначили заступником головного редактора московського видання", - повідомили в СБУ.

Відомо, що на цій посаді вона також координує редакційний відділ "Московська влада" та веде авторський блог на інтернет-ресурсі газети.

"З 24 лютого 2022 року Тарапата виконує вказівки кремля щодо поширення публікацій, де виправдовує збройну агресію РФ і заперечує причетність окупантів до масових вбивств мирних жителів у Київській області", - повідомили правоохоронці.

Встановлено, що колаборантка називає "постановочними" катівні та масові поховання в Бучі та Ірпені. За це Тарапата регулярно отримує нагороди від Кремля та міської адміністрації Москви.

Тож на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст.111-1 ККУ (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією).

Наразі Тарапата перебуває на території Росії. Тривають заходи щодо її притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмисниці загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила мережу проросійських інтернет-агітаторів, серед яких інженер ДП "Антонов".

Також ми писали, що СБУ затримала пропагандиста проросійського політика Віктора Медведчука в Хмельницькому.

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