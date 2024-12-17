На виплату "єВідновлення" для ВПО спрямовано ще 15 млрд гривень

Для фінансування компенсацій за пошкоджене і знищене житло за програмою "єВідновлення" виділяється ще 15 млрд гривень. Ці кошти зможуть витратити на придбання і ремонт житла внутрішньо-переміщені особи. При цьому загальна потреба коштів на програму становить щонайменше 20-25 млрд гривень на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк.

За її словами, окрім 4 млрд гривень, які на програму єВідновлення заклали у держбюджеті на 2025 рік, додатково виділяється ще 15 млрд гривень. Але отримати ці кошти зможуть ВПО, які втратили житло.

"Сьогодні президент України Володимир Зеленський на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад оголосив про додаткове фінансування програми "єВідновлення" у розмірі 15 мільярдів гривень. Це означає, що вже цього року біля 10 000 домогосподарств – а це щонайменше 30 000 українців – отримають необхідну підтримку для відновлення власного житла", - підкреслила Шуляк.

Вона додала, що зі старту програми у 2023 році загальна сума виплат станом на сьогодні складає 16,5 млрд грн. При цьому, загальна потреба у коштах на програму складає у середньому 20-25 млрд гривень на рік. Крім цього, програму слід розширити для людей, чиє житло знаходиться на тимчасово-окупованих територіях - технічно програма для цього готова.

Відтак, парламент і уряд і надалі шукатимуть можливості для фінансування програми. Зокрема, Банк розвитку Ради Європи, який брав участь у фінансуванні "єВідновлення" цього року і виділив 100 млн євро, підтвердив свою участь у програмі й на наступний рік.

Крім цього, додала парламентарка, кошти на програму можна буде залучити від передачі Україні прибутків від заморожених активів росіян за кордоном.

“Наразі тривають перемовини щодо передачі цих коштів. Сподіваюся, що у 2025 році ми їх отримаємо. Половина з них може піти на оборонні потреби, інша половина - на відновлення України. А оскільки програма "єВідновлення" - невідʼємна частина відбудови України, цілком логічно, що частину цих коштів можна буде виділили під потреби програми”, - наголосила Шуляк.

Вона також додала, що вивчаються можливості залучати до виплат кошти, які Україна отримуватиме в рамках реалізації програми Ukraine Facility. Йдеться фінансування у розмірі 50 млрд євро, які надходитимуть в Україну до 2027 року.